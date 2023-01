Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo lâche un énorme message sur son transfert

Amadou Diawara

Libéré de son contrat avec Manchester United, qui courait initialement jusqu'au 30 juin, Cristiano Ronaldo vient de s'engager avec Al Nassr. Alors que son fils quitte l'Europe pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, Maria Dolores dos Santos Aveiro a envoyé un énorme message sur son transfert via les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo vient de mettre un terme à sa carrière en Europe. Après Benfica, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et un nouveau séjour chez les Red Devils , CR7 a décidé de migrer vers l'Arabie Saoudite pour s'engager en faveur d'Al Nassr.

«Pourvu que tout se passe bien et que cela soit le plus grand défi de ta vie»

Transféré librement et gratuitement ce vendredi - et ce, après avoir résilié à l'amiable son contrat avec Manchester United - Cristiano Ronaldo a dévoilé les raisons de son choix : « Je suis heureux de connaître une nouvelle expérience dans un autre championnat et un autre pays. La vision d'Al Nassr est très inspirante. Je suis très excité de rejoindre mes coéquipiers et d'aider l'équipe à obtenir plus de succès ».

«Nous serons toujours ensemble dans ce voyage»