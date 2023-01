Mercato - OM : Le message de Gerson après son transfert

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Gerson a quitté l’OM pour revenir à Flamengo. Un an et demi après son départ, le Brésilien retrouve le club carioca. L’annonce est ainsi tombée ce mardi et suite à celle-ci, le milieu de terrain a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L’occasion pour Gerson de faire passer un message à l’OM.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le dossier Gerson animait l’actualité de l’OM. En effet, depuis le départ de Jorge Sampaoli, le Brésilien n’entrait pas forcément dans les plans d’Igor Tudor. Mécontent, il envisageait alors un départ lors de ce mercato hivernal et rêvait d'un retour à Flamengo, un an et demi après son départ pour l’OM. Un rêve désormais devenu réalité…

Gerson à Flamengo, c’est officiel

Le feuilleton Gerson a été long et riche en rebondissements. Alors que l’OM et Flamengo ont longtemps buté sur les demandes de chacun, un accord a fini par être trouvé. L’officialisation est ainsi tombée mardi. A 25 ans, Gerson retrouve ainsi Flamengo, où il a signé un contrat jusqu’en décembre 2027.

Obrigado, @OM_Officiel. Desejo o melhor para vocês na sequência. 🙅🏾‍♂️ https://t.co/Bd8Tl6AZ7g — Gerson Santos (@GersonSantos08) January 3, 2023

« Merci l’OM »