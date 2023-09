L’OM peut déjà faire une croix sur cet entraîneur

Thibault Morlain

Marcelino ayant décidé de claquer la porte de l’OM étant donné les menaces des supporters, c’est Jacques Abardonado qui assure désormais l’intérim sur le banc du club phocéen. Mais forcément, rapidement, Marseille va se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Qui sera alors l’heureux élu ? Habib Beye, en tant qu’ancien joueur de l’OM et aujourd’hui sur le banc du Red Star, serait un candidat crédible. Mais voilà que le principal intéressé ne semble pas si chaud que cela pour ce challenge.

Après seulement 5 journées, l’OM se retrouve déjà sans entraîneur. Arrivé durant l’été, Marcelino s’est rapidement retrouvé dans le collimateur des fans. Et suite à la réunion houleuse de lundi soir entre les groupes de supporters et Pablo Longoria, la crise a éclaté. C’est ainsi que ce mercredi, le communiqué de l’OM est tombé pour annoncer le départ de Marcelino. A Marseille, l’intérim est désormais assuré par Jacques Abardonado. Mais qui sera le prochain entraîneur olympien ?

« Je suis un entraîneur très heureux là où il est en ce moment »

En tant qu’ancien joueur de l’OM et actuel entraîneur du Red Star, Habib Beye pourrait être la solution. Mais alors qu’il a dernièrement recalé l’OL, voilà qu’il en a fait de même avec le club phocéen. Sur le plateau du Canal Champions Club de Canal+ , Beye a confié : « Moi je suis un entraîneur très heureux là où il est en ce moment. On vit des très très beaux moments, donc je ne suis pas positionné et mon nom peut être amené à sortir sur différents projets. Ce qui est important, c’est que je suis focus sur mon projet à moi ».

Beye ne veut que le bien de l’OM