L’OM le pousse vers la sortie, il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'aventure marseillaise a failli prendre fin en janvier dernier pour Ismaïla Sarr. Président de l'OM, Pablo Longoria aurait tenté de le vendre à un club étranger, notamment à Villarreal, son adversaire en huitième de finale de Ligue Europa. Finalement, l'international sénégalais a conservé sa place à Marseille et compte y rester encore longtemps.

L'OM attendait plus d'Ismaïla Sarr en début de saison. Le joueur sénégalais devait dynamiter les défenses adverses. Mais comme Pierre-Emerick Aubameyang, il a eu du mal à démarrer, mais a finalement réussi à augmenter son niveau depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc.

L’incroyable prédiction sur l’avenir de Longoria à l’OM https://t.co/qaow5KA39c pic.twitter.com/TEazUZ53I5 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Longoria avait tenté de le vendre

Depuis ce changement d'entraîneur, Sarr enchaine les rencontres. Une belle revanche pour lui, qui a failli prendre la porte dès le mercato d'hiver. Selon les informations de la Provence , Pablo Longoria avait tenté de le vendre à des équipes de Premier League, mais aussi espagnoles. Entraîneur de Villarreal, Marcelino aurait tenté de le récupérer.

Sarr scelle son avenir à Marseille