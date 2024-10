L’OM lâche 25M€, «un gros transfert»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur durant le mercato estival, l’OM a finalement cassé sa tirelire et lâché 25M€ au RC Lens pour recruter Elye Wahi. Mais ce dernier peine à convaincre depuis son arrivée au club, et il a d’ailleurs été repris de volée par Christophe Dugarry sur RMC Sport.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en fin de saison dernière, l’OM a donc chercher son nouveau buteur sur le marché des transferts. Et après plusieurs pistes qui ont avorté (Nketiah, Mikautadze, Alexis Sanchez…), c’est donc finalement Elye Wahi (21 ans) qui a été recruté au poste d’avant-centre en provenance du RC Lens. Un transfert à hauteur de 25M€, qui a donc coûté cher aux dirigeants de l’OM. Et alors que Wahi peine pour l’instant à justifier une telle dépense, Christophe Dugarry s’est lâché à son sujet sur RMC Sport.

« On attend beaucoup, c’est un gros transfert »

« Wahi reste un jeune joueur qui découvre un nouvel environnement et une planète particulière en France : Marseille. Y jouer c'est difficile, c'est beaucoup de pression. On attend beaucoup de lui, c’est un gros transfert, il fait suite à des avant-centres qui ont été plutôt moyens voire très moyens, mais il y a une chose qui ne pardonne pas. On le dit souvent qu’on veut des joueurs qui se battent, et à Marseille il y une phrase qui dit qu’il faut mouiller le maillot. Parfois ça ne veut rien dire, mais là on a ce ressenti », lâche l’ancien attaquant de l’OM, qui poursuit en étant un peu plus virulent dans son discours à l’égard de Wahi.

« Il est totalement à côté de la plaque »

« Parfois il peut rater des choses, il peut être pétrifié, il peut être en difficulté, son attitude n’est pas la bonne. Il faut que ce garçon se batte, qu’il démontre plus de combativité car il est totalement à côté de la plaque. Il doit se réveiller ! », indique Dugarry. Le message est passé pour le numéro 9 de l’OM…