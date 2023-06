L’OM est passé à l’action pour une star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé comme une rock star à l’OM, Alexis Sanchez a honoré son statut. Meilleur Olympien cette saison, l’international chilien sera libre le 30 juin prochain et la volonté de la direction marseillaise est de le prolonger. Des discussions ont déjà eu lieu mais des négociations plus concrètes sont attendues prochainement.

S’il y a bien un dossier prioritaire pour l’OM cet été, c’est Alexis Sanchez. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan où il n’avait plus beaucoup de temps de jeu, l’international chilien a totalement relancé sa carrière à Marseille. Élu meilleur joueur de l’OM sur cette saison, Alexis Sanchez sera libre le 30 juin.

L’OM veut garder Alexis Sanchez

Du côté du club olympien, la volonté est claire : prolonger Alexis Sanchez. L’ancien attaquant d'Arsenal a apporté à l’OM sa qualité technique, ses buts mais surtout son leadership et son expérience. Tout ce qui servira à Marseille la saison prochaine.

Tudor claque la porte de l'OM, sa prochaine destination déjà connue ? https://t.co/kY47CjEpR4 pic.twitter.com/XlWsZMXAXn — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Des négociations concrètes sont attendues