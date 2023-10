L’OM enchaine les révolutions, la révélation du vestiaire

Axel Cornic

Le début de la saison a été très mouvementé à l’Olympique de Marseille, avec notamment un nouveau changement d’entraineur. Marcelino et Igor Tudor partis, Gennaro Gattuso est en effet le troisième homme à prendre la direction de l’équipe en seulement cinq mois et forcément, le vestiaire a dû s’y habituer.

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, les changements ont été nombreux à l’OM et l’exemple de l’entraineur est criant, puisqu’une véritable stabilité n’a jamais pu être installée. Dernier arrivée Gennaro Gattuso, qui semble avoir une vision du football assez différente de celle de ses prédécesseurs.

« On a sur-assimilé les consignes d’Igor Tudor qui se sont totalement transformées avec Marcelino »

Au micro de RMC Sport , Jonathan Clauss a avoué que ces divers changements n’ont pas été faciles à suivre. « On ne perd pas spécialement les repères. C’est juste qu’on veut tellement assimiler vite et bien qu’on sur-assimile » a déclaré le latéral de l’OM. « On a sur-assimilé les consignes d’Igor Tudor qui se sont totalement transformées avec Marcelino, qu’on a dû encore une fois sur-assimiler parce qu’il fallait agir très vite. Aujourd’hui, les choses changent encore ».

« En faisant trop, on a parfois des vieux démons qui reviennent d’anciens systèmes de jeu, d’anciennes consignes »