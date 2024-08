L'OM décroche son téléphone pour le transfert d'un buteur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début du mercato estival, l'OM ne cesse de montrer son activité. Le club enchaîne les transferts et a toujours beaucoup de pistes. C'est le cas d'Eddie Nketiah, attaquant d'Arsenal, dans le viseur de Pablo Longoria ces dernières semaines. Dans le clan marseillais, on attend avec impatience l'officialisation du transfert puisque les négociations se poursuivent.

Présent à Arsenal depuis ses débuts professionnels, avec une petite excursion du côté de Leeds, Eddie Nketiah est un profil qui attire l'œil de l'OM cet été. L'international anglais de 25 ans pourrait bientôt rejoindre la France puisqu'un accord pourrait être trouvé prochainement. Les exigences financières avaient pourtant remis en cause une quelconque possibilité.

L'OM repart à la charge pour Nketiah

De plus en plus proche de l'OM, Eddie Nketiah est tout de même estimé à 30M€. Mais cela ne fait pas peur à Pablo Longoria qui continue d'approcher Arsenal pour négocier. L'Equipe rapporte que des échanges téléphoniques ont eu lieu ces derniers jours entre Phocéens et Gunners, et ce même s'il y a d'autres dossiers en cours. Pablo Longoria est donc sur tous les fronts.

Nketiah bientôt à l'OM ?

Les dernières informations laissent entendre que le transfert d'Eddie Nketiah pourrait se profiler pour l'OM. Il possède pourtant un contrat jusqu'en 2027 avec Arsenal, qui avait refroidi l'OM en réclamant 35M€. Mais au début du mercato, il avait montré un certain intérêt quant à une signature à Marseille. A suivre...