Mercato : Les raisons du divorce entre l'OM et l'un de ses cracks

Pendant qu'Enzo Sternal a accepté de signer un nouveau contrat avec l'OM, cela ne devrait pas être le cas pour le club phocéen avec Darryl Bakola. Malgré tous les efforts de Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour conserver le prometteur milieu de terrain de 16 ans, cela n'est pas suffisant pour le moment. D'ici peu, on pourrait donc assister à un divorce entre l'OM et Bakola et les raisons de celui-ci ont été exposées.

En parallèle d'Enzo Sternal, l'OM veut également convaincre d'autres cracks de signer un nouveau contrat. Les négociations durent ainsi depuis un moment déjà avec Darryl Bakola, mais pour le moment, aucun signe d'une issue positive. Loin de là. L'OM proposerait pourtant 30 000€ par mois et 200 000€ de prime à la signature. Si le club phocéen pointe du doigt la gourmandise de Bakola, son entourage a démenti cela pour La Provence ce vendredi : « Sur le plan financier, c'est un super contrat. Et si ça ne tenait qu'à ça, on aurait déjà signé les yeux fermés ».

Un problème sportif plus que financier ?

L'aspect financier ne serait donc pas la raison du malaise entre l'OM et Darryl Bakola qui pourrait aboutir à un divorce d'ici peu. Selon les informations de La Provence, le problème serait davantage sportif. Malgré les garanties exposées par le club phocéen lors des négociations, le clan Bakola regretterait l'utilisation du joueur de 16 ans, balotté à tous les postes sauf à celui qu'il préfère, celui de milieu relayeur.

Un mercato problématique pour Bakola ?

De plus, le mercato réalisé cet été par l'OM poserait également un problème aux yeux de l'entourage de Darryl Bakola. En effet, lors de cette intersaison, le club phocéen s'est renforcé au milieu de terrain avec les arrivées d'Ismaël Koné, Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Carboni. De quoi densifier l'entrejeu et forcément réduire les chances pour Bakola d'avoir du temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi lors de la saison à venir.