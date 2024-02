L’OM choisit son nouvel entraîneur, la surprise est totale

Arnaud De Kanel

Enfant de Montpellier, Jean-Louis Gasset retrouve son club de cœur ce dimanche, celui qu'a co-fondé son père avec Louis Nicollin. Une affiche particulière pour l'entraineur de 70 ans qui va diriger son premier match de Ligue 1 avec l'OM. D'ailleurs son arrivée à Marseille a surpris, à l'image de Franck Lucchesi.

Ce dimanche soir, l'OM reçoit Montpellier au Vélodrome et n'a pas d'autre choix que de l'emporter. Le club phocéen n'a toujours pas gagné en Ligue 1 en 2024 et la victoire est impérative pour continuer à rêver des places européennes. Il s'agira du premier match de championnat de Jean-Louis Gasset avec l'OM, lui qui est plus qu'attaché au MHSC. Le club héraultais est d'ailleurs en grandes difficultés et Franck Lucchesi pensait que Gasset allait donc venir le sauver plutôt que de signer à l'OM.

«Je le voyais plus donner un coup de main à Montpellier»

La signature de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire l'a étonné. « J’étais surpris de le voir signer à l’OM. Je le voyais plus donner un coup de main à Montpellier et à Michel (Der Zakarian) si on n’avait pas gagné contre Metz. Mais il est courageux de s’embarquer dans l’aventure. Je suis sûr que ça ira mieux. Sa qualité première, c’est l’humain, il rentre dans la tête des gens. J’entends les critiques sur son âge, les comparaisons avec "Biden" et les doutes sur son rôle de N.1, c’est très sévère. Il n’a pas été l’adjoint de Francis Blanche… Il a côtoyé du beau monde, appris des meilleurs, Jacquet, Kasperzcak, Gili, Fernandez, Blanc ! Et puis, il n’a rien demandé, c’est l’OM qui est venu le chercher », a rappelé l'ancien joueur du MHSC pour La Provence . Il lui souhaite une grande réussite.

«Je n’ai jamais perdu avec lui»