L’OM cherche son nouvel entraineur, la réponse arrive enfin

Axel Cornic

De nombreuses pistes sont évoquées depuis quelques jours pour prendre la succession d’Igor Tudor, qui aurait posé ses démissions moins d’un an après son arrivée à l’Olympique de Marseille. On parle notamment de Christophe Galtier et de Marcelo Gallardo, mais surtout de quelques techniciens de Serie A, qui reste le terrain de chasse favori du président Pablo Longoria.

Après Jorge Sampaoli, l’OM a consommé un nouvel entraineur en un temps record, puisqu’Igor Tudor n’aura pas tenu plus d’une saison. Pablo Longoria doit désormais lui trouver un successeur très vite, avec des échéances importantes qui vont arriver dès le mois d’aout.

L’OM cherche un nouveau coach

L’un des profils appréciés à l’OM ne serait autre que Vincenzo Italiano, l’un des coachs les plus prometteurs de Serie A, qui après La Spezia est en train de confirmer à la Fiorentina. D’après les informations de Sky Sport Italia , son avenir devrait se décider ce vendredi, puisqu’il a rencontré le propriétaire Rocco Commisso.

Italiano aurait décidé de rester à la Fiorentina