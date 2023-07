L’OM boucle un transfert historique, il frappe fort

La rédaction

Lors d'un entretien accordé à la presse portugaise, Vitinha a prévenu les supporters de l'OM. Après une seconde partie de saison décevante, le buteur portugais compte bien se racheter en enchaînant les buts sous le maillot marseillais. Et la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM n'a pas attendu trop de temps pour se mettre en évidence.

Recruté 32M€, Vitinha est conscient d'avoir raté ses débuts sous le maillot de l'OM. Mais le joueur de 23 ans est certain de ses capacités à relever la tête. Formé au Sporting Braga, il a annoncé la couleur lors d'un entretien accordé à O Jogo.





« Pour la valeur du transfert, je sais qu'il faut être performant »

« Pour la valeur du transfert, je sais qu'il faut être performant pour justifier cet investissement. Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine !. Je suis un joueur de combat qui n'abandonne pas, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici. C'est également ce qui m'amènera vers de nouveaux sommets et de permettre d'aider le club à grandir. La saison prochaine vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu'au cours des six premiers mois » a lâché Vitinha ce samedi.

Vitinha a tenu ses promesses