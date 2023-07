Mercato : Une star pour 0€, l’OM tente sa chance

Thibault Morlain

Alexis Sanchez de plus en plus loin de continuer à l’OM, le club phocéen se cherche une nouvelle star en attaque. Ces dernières heures, il a alors été question d’un intérêt de Pablo Longoria pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un intérêt qui ne daterait toutefois pas d’hier et l’OM aurait déjà tenté sa chance pour le Gabonais… le tout pour 0€.

Débarqué à l’OM, Marcelino a pour habitude de jouer en 4-4-2. Mais qui accompagnera Vitinha dans ce duo offensif ? Avec le possible départ d’Alexis Sanchez, il faut se renforcer en attaque. Alors qu’on parle d’Iliman Ndiaye, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang serait dans les petits papiers de l’OM et l’actuel joueur de Chelsea ne dirait visiblement pas non pour une nouvelle aventure en France.

L’OM pense depuis un moment à Aubameyang

Après le LOSC, Monaco et l’ASSE, Aubameyang pourrait retrouver la Ligue 1 avec l’OM. Chose qu’il aurait déjà pu faire il y a quelques mois. En effet, selon les informations de TeamFootball , l’intérêt du club phocéen pour le Gabonais ne serait pas nouveau. Le média français assure que l’OM pensait déjà à Aubameyang en janvier 2022.

Barcelone plutôt que l’OM

A l’époque, l’OM s’était finalement renforcé en attaque avec Cédric Bakambu, mais le plan était donc de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang. Pablo Longoria avait alors avancé ses pions pour tenter de faire venir le buteur, qui se trouvait à Arsenal. Les Gunners ont d’ailleurs fini par libérer Aubameyang de son contrat en janvier, mais alors qu’il était libre, il a filé au FC Barcelone plutôt qu’à l’OM.