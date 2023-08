L’OM boucle un transfert, d’autres surprises en préparation ?

Hugo Chirossel

En cette fin de mercato estival, deux profils étaient ciblés par l’OM. Un joueur offensif pour son côté gauche, ce qui a amené à l’arrivée de Joaquin Correa, ainsi qu’un latéral droit pour suppléer Jonathan Clauss, Michael Murillo, dont le transfert n’a pas encore été officialisé. On pourrait alors penser que le mercato estival est désormais terminé à Marseille, mais d’autres pistes seraient explorées par les dirigeants marseillais.

Lundi, l’OM a présenté à la presse sa septième recrue lors de ce mercato estival, Joaquin Correa. Après deux saisons passées à l’Inter Milan, l’international argentin (19 sélections) est arrivé dans le cadre d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 10M€, obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions. Bien qu’il ait la plupart du temps évolué dans l’axe ces dernières années, l’attaquant de 29 ans vient à l’OM pour occuper le couloir gauche.

Après Correa, Murillo arrive à l’OM

Désormais, c’est le couloir droit de la défense qui est ciblé par les dirigeants marseillais, qui ont d’ailleurs déjà trouvé leur bonheur. En effet, l’OM va accueillir Michael Murillo en provenance d’Anderlecht. Comme indiqué par La Minute OM , le défenseur panaméen âgé de 27 ans a passé sa visite médicale avec succès ce mardi et devrait parapher un contrat de trois ans. Une opération estimée à 2,5M€. Si l’Olympique de Marseille a donc recruté aux postes ciblés en cette fin de mercato estival, d’autres recrues pourraient débarquer.

D’autres recrues à l’OM ?