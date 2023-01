L'OM a bouclé un transfert historique

Arthur Montagne

En quête d'un avant-centre depuis l'ouverture du mercato, l'OM semble avoir trouvé le profil idéal. La presse portugaise annonce effectivement que le club phocéen a trouvé un accord avec Braga pour le transfert de Vitinha contre un chèque de 32M€. L'attaquant deviendrait alors la recrue la plus chère de l'OM, mais également la plus grande vente de Braga.

L'OM a-t-il enfin trouvé son attaquant ? Après avoir bouclé les arrivées de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, le club phocéen espère encore recruter un buteur pour épauler Alexis Sanchez. Et après l'échec du transfert de Terem Moffi, qui va s'engager avec l'OGC Nice, le club phocéen aurait trouvé son buteur !

Vitinha à l'OM pour 32M€ ?

En effet, alors que le pessimisme avait gagné l'OM dans ce dossier, O Jogo annonce que Vitinha est en route pour Marseille ! Le club phocéen aurait offert 32M€ pour convaincre Braga de lâcher son buteur de 22 ans qui possédait une clause libératoire à 30M€. Mais afin de pouvoir étaler le paiement dans le temps et donc de ne pas lâcher 30M€ d'un coup, l'OM a accepté de revoir son offre à la hausse. Vitinha devrait signer un contrat longue durée avec le club phocéen. De son côté, Braga conserverait 10% à la revente ainsi qu'une clause de rachat avoisinant les 60M€.

Plus gros transfert de l'histoire de l'OM... et de Braga !

Si jamais ce transfert se confirme, ce serait historique pour les deux clubs puisqu'il s'agirait de la recrue la plus chère de l'OM, devant les 30M€ lâchés en 2017 pour Dimitri Payet. Et pour Braga, Vitinha sera la plus grande vente de son histoire devant les 31M€ offerts par le Barça pour Francisco Trincao.