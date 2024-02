L'OL met le feu au mercato, la star jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OL renoue avec la victoire. Après avoir battu l'OM dimanche dernier, le club entraîné par Pierre Sage a confirmé sur la pelouse de Montpellier (1-2). Buteur, Alexandre Lacazette avait le sourire devant les journalistes. Après le coup de sifflet final, l'attaquant est revenu sur ce succès, et notamment sur l'apport des recrues hivernales.

L'OL est renversant. Mené au score durant 74 minutes, le club lyonnais est parvenu à inverser le scénario de la rencontre en seconde période grâce notamment à Alexandre Lacazette. Le but de la victoire a été inscrit par Maxence Caqueret. Renforcé durant le dernier mercato hivernal, l'OL reste sur trois victoires consécutives et monte à la treizième place du classement. Après la rencontre, Lacazette est revenu sur cette victoire.

Mercato : Poussé à l'OL par sa mère, il échappe à l'OM https://t.co/ZjZwb5cgHI pic.twitter.com/8ksSDarZFA — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Lacazette savoure la victoire de son équipe

« C’est la victoire d’un groupe. On a bien travaillé toute la semaine. Le coach nous avait avertis que ce match allait être difficile. Il avait raison surtout contre un concurrent direct et on a été en difficulté à plusieurs reprises. On est content pour les supporters qui sont venus nous supporter jusqu’ici. Mon but ? Je n’ai pas beaucoup d’espace, je sais que je dois la mettre dans un trou de souris » a confié la star de l'OL dans des propos rapportés par Foot Mercato.

« On veut continuer à gagner »