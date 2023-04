L'incroyable accusation sur le mercato du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'apprête à boucler une saison décevante, le mercato s'annonce crucial pour la saison prochaine. Luis Campos pourrait d'ailleurs décider de miser sur des joueurs français, ce qui serait une excellente idée pour Jérôme Rothen qui s'agace que le club parisien recrute des joueurs qui ne connaissent absolument rien à l'histoire du PSG.

Cet été, le PSG devrait se montrer très actif afin de compenser une saison ratée. Dans cette optique, un mercato important est attendu à Paris. Mais Luis Campos ne doit plus commettre les mêmes erreurs et sera attendu au tournant. Et Jérôme Rothen a une idée bien précise sur la façon dont le PSG doit gérer ce mercato.

«Tu ne peux pas refuser le PSG, même si t'en as rien n'à carrer»

« La solution c'est aussi d'aller voir ce qui se fait de bien en Europe, de sentir les joueurs qui peuvent être concernés par le projet parisien. Et je parle de projet sportif, pas de projet financier. Parce que c'est sûr que le projet financier, avec les moyens du PSG, tu attires tout le monde. On a vu les salaires, tu ne peux pas refuser le PSG, même si t'en as rien n'à carrer et que tu ne connais pas ce club, ce qui est le cas de beaucoup d'étrangers », lâche l'ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.

«Ils se perdent dans un vestiaire qui pense beaucoup trop à l'oseille»