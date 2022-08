Foot - Mercato

Les pistes lilloises pour le milieu de terrain

Publié le 23 août 2022 à 11h09 par La rédaction

Le LOSC a procédé à une grosse revue d’effectif cet été. Avec de nombreux départs et également un grand nombre d’arrivées, c’est une toute nouvelle équipe qui sera mise à disposition du technicien portugais Paulo Fonseca, qui a signé un contrat de 2 ans avec Lille.

Le gros chantier lillois de cette fin de mercato se situe principalement au milieu de terrain. Avec les départs de Renato Sanches, transféré à Paris, Xeka, parti libre, ou encore Amadou Onana, parti à Everton, le LOSC a perdu trois de ses quatre milieux défensifs de la saison dernière. Celui du jeune belge, Onana, était moins attendu, mais l'offre anglaise a convaincu les dirigeants lillois. Le talentueux milieu de terrain voulait également se garantir du temps de jeu, dans l'optique du Mondial avec la Belgique. Pour compenser ces départs, Lille a enregistré l'arrivée libre de Jonas Martin ou encore l'intégration dans le groupe pro du jeune camerounais Carlos Baleba. Mais cela ne sera probablement pas suffisant pour tenir toute une saison.



Face à Auxerre puis Nantes, Benjamin André a joué comme seul réel milieu défensif à cause de la blessure de Jonas Martin. Les offensifs Angel Gomes et Rémy Cabella ont complété ce milieu à trois porté vers l’avant. Face à une opposition plus solide et dans un choc de Ligue 1, pas certain que Paulo Fonseca puisse se permettre d’aligner un trident semblable. Une arrivée n’est donc pas à exclure, et des noms ont été évoqués par la presse. Nul doute que le technicien portugais attend un nouveau joueur avant la fin du mercato…

De nombreuses pistes

Le nom du Sochalien Rassoul Ndiaye a été cité, et ce dernier pourrait alors rejoindre son ex-coéquipier Alan Virginius, qui vient tout juste de rejoindre le LOSC. Le milieu de terrain belge de Wolfsbourg, Aster Vranckx, fait également partie des noms qui sont sortis dans la presse. Un belge viendrait donc en remplacer un autre… Le nom de Florian Grillitsch, libre après sa fin de contrat à Hoffenheim, est également sorti ces dernières semaines. Pour finir, Mady Camara (Olympiakos) a également été cité dans la presse, mais le président lillois Olivier Letang a de suite démenti sur un plateau TV avant le match contre Nantes. La dernière dizaine de jours de transferts devrait être mouvementée dans le Nord de la France, et Lille espère toujours un milieu de terrain défensif. On a d’ailleurs vu, lors de la débâcle contre le PSG (1-7), qu’il fallait que l’équipe se solidifie, et un milieu supplémentaire ne devrait pas faire de mal.



Côté offensif, c’est toujours Ludovic Blas qui est ciblé. Pour rappel, le joueur Nantais serait d’accord avec Lille depuis plusieurs jours, mais attend que sa direction se mette d’accord avec les dirigeants du club Nordiste. La pression mise par Antoine Kombouaré à son président Waldemar Kita n’aurait pas arrangé les choses, et l’affaire devrait se décanter dans la dernière semaine du mercato. À noter que Rennes ou encore Benfica seraient intéressés par la venue du joueur…