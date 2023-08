Le vestiaire du PSG fait ses adieux, Neymar répond

La rédaction

C'est donc ce mardi soir que le transfert de Neymar a été officialisé. Le Brésilien a ainsi quitté le PSG et s'est engagé avec Al-Nassr. La fin d'une histoire de 6 ans pour le joueur de 31 ans. De quoi attrister une grande partie du vestiaire du PSG. D'ailleurs, Neymar n'a pas manqué de répondre à certains ex-coéquipiers.

Cette fois, le PSG a réussi à se débarrasser de Neymar. Empochant 100M€ dans l'affaire, le club de la capitale a vu son numéro 10 rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite. Neymar quitte ainsi le vestiaire de Luis Enrique, au grand dam de beaucoup de joueurs du PSG.

Kang-in Lee et Marquinhos regrettent Neymar

Dans la foulée de l'officialisation de ce transfert, plusieurs joueurs du PSG ont rendu hommage à Neymar. « Ça a été court, mais ça a été très spécial pour moi. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur », a notamment posté Kang-in Lee sur Instagram , lui qui était très proche de Neymar depuis son arrivée au PSG. De même, Marquinhos a également confié : « Un frère, un partenaire... Cela fait de longues années qu'on partage les vestiaires, il y a tellement de moments que j'emporterai toujours avec moi. Merci mon frère, bonne chance pour ton nouveau voyage, j'ai beaucoup appris à tes côtés. Je t'aime ».

Il répond à ses anciens coéquipiers du PSG