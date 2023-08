Le PSG a un problème pour son mercato

Thomas Bourseau

Après avoir enregistré diverses arrivées dans la première partie du mercato estival et plus récemment avec Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, le PSG continue son opération dégraissage avec les départs successifs de Neymar pour Al-Hilal et Abdou Diallo pour Al-Arabi. Quid de Georginio Wijnaldum ? Le PSG souhaite s’en séparer comme affirmé par le10sport.com, mais le joueur se montrerait très difficile.

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Liverpool à l’été 2021, Georginio Wijnaldum n’a pas fait son trou au PSG et a même été prêté pendant l’intégralité de la saison dernière à la Roma. De retour à Paris, Wijnaldum s’est dit prêt à poursuivre chez le champion de France la saison prochaine dernièrement pour L’Équipe .

Wijnaldum prêt à rester ? Le PSG dit non

Cependant, l’inverse ne serait pas vrai. D’après L’Équipe , le PSG aurait à cœur de définitivement se séparer du milieu de terrain néerlandais. De quoi confirmer la tendance tracée par le10sport.com le 10 août dernier. Le Paris Saint-Germain ne compte plus sur Georginio Wijnaldum. Néanmoins, le PSG n’aurait pas l’embarras du choix pour le départ de Wijnaldum.

Wijaldum écarte deux destinations, le PSG dans l’embarras