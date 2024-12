Le vestiaire de l'OM valide ce transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM a beaucoup recruté pour tenter de retrouver une dynamique positive en termes de résultats. Le club de la cité phocéenne est redevenu un sérieux candidat au podium de Ligue 1, et c'est peut-être grâce à ce renouvellement d'effectif. Parmi les recrues, Geronimo Rulli, gardien de but argentin, ravit ses coéquipiers, à commencer par Ulisses Garcia.

Ancien gardien de Villarreal, Geronimo Rulli a débarqué à l'OM cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, et ce, pour une somme proche de 4M€. Le portier de 32 ans est rapidement devenu une référence dans les cages marseillaises cette saison, et pour Roberto De Zerbi et le vestiaire, il est un joueur de confiance.

« On est contents de l'avoir »

Gardien d'expérience, Geronimo Rulli connaît des débuts plutôt convaincants avec l'OM. L'Argentin n'a pas raté la moindre minute depuis le début de la saison, et il est le nouveau pilier de l'effectif aux yeux de ses coéquipiers. « Geronimo est un joueur et un homme extraordinaire, on est contents de l'avoir avec nous » dit Ulisses Garcia en conférence de presse ce vendredi.

Rulli, l'une des meilleures recrues de l'OM ?

L'été dernier, l'OM a beaucoup travaillé pour renouveler son effectif. La saison a été difficile et le club a su convaincre beaucoup de joueurs malgré l'absence de compétition européenne dans son calendrier cette année. Geronimo Rulli apparaît comme l'une des meilleures recrues pour Marseille, qui aura à cœur de finir l'année 2024 sur le podium de Ligue 1.