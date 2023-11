Le retour de Zinédine Zidane encore plombé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane fait parler de lui, alors qu'il n'a plus entraîné depuis mai 2021. Son retour se fait attendre, même si certaines informations évoquent une possible arrivée au Real Madrid. Le champion du monde 1998 est cité pour prendre la succession de Carlo Ancelotti, mais ce dernier n'a pas l'intention de laisser sa place.

Libre de tout contrat depuis mai 2021, Zinédine Zidane se fait désirer. Le champion du monde 1998 aurait reçu de nombreuses propositions ces dernières années, mais aucune ne semble l'avoir convaincu.

Zidane cité au Real Madrid

Dernièrement, Zidane a été évoqué du côté du Real Madrid. A en croire les informations de la Cadena Ser, le Français serait le favori de Florentino Perez, président du club espagnol, pour remplacer Carlo Ancelotti. Sauf que l'Italien semble enclin à vouloir prolonger son contrat selon les informations de Giacomo Iacobellis.

« Le plan A de Carlo a toujours été de rester »