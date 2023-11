La mèche est vendue pour le retour de Zidane ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane n’est plus le dernier coach du Real Madrid à avoir remporté la Ligue des champions puisque Carlo Ancelotti en a fait de même un an après l’avoir remplacé à la tête de l’effectif. Et bien que le retour de Zidane soit évoqué dans la presse, Ancelotti pourrait rester à Madrid. Explications.

Zinedine Zidane semble être prêt à effectuer son retour aux affaires, lui qui s’est volontairement éloigné des terrains en quittant le Real Madrid au printemps 2021. Un temps pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps en équipe de France, Zidane a vu la prolongation de contrat du sélectionneur des Bleus alterner ses projets initiaux.

Zidane pour Pérez, Alonso pour le reste

Bien qu’il soit annoncé du côté de l’OM dans le cadre d’un rachat du club par des investisseurs saoudiens pour le poste de manager général, Zinedine Zidane privilégierait un retour au Real Madrid selon la presse espagnole. Et même son de cloche pour le président Florentino Pérez qui militerait seul pour le Français en cas de départ de Carlo Ancelotti lorsque les hauts représentants du Real Madrid miseraient sur Xabi Alonso, leader de Bundesliga et qui donne du fil à retordre au Bayern Munich avec son équipe du Bayer Leverkusen.

«Je le vois plus proche de renouveler son contrat avec le Real Madrid»