Le Real Madrid prépare un coup à la Mbappé

Pierrick Levallet

Convoité par les plus grands clubs européens, Jude Bellingham devrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Le milieu de terrain de 19 ans serait notamment dans le viseur du Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène aurait prévu d'employer la même stratégie qu'avec Kylian Mbappé pour attirer l'Anglais dans la capitale espagnole.

Il sera sans doute l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. À 19 ans, Jude Bellingham est l’un des joueurs les plus convoités de la planète. Ses performances au Borussia Dortmund et avec l’Angleterre parlent pour lui. Le milieu de terrain a les plus grands clubs européens à ses pieds, dont le Real Madrid. En fin de contrat en juin 2025, l'Anglais devrait quitter la Bundesliga cet été.

Le Real Madrid mise tout sur Bellingham

Et à en croire les informations de Relevo , le Real Madrid mettrait tout en œuvre pour recruter Jude Bellingham. Le club madrilène emploierait d’ailleurs la même stratégie qu’avec Kylian Mbappé. Les Merengue n’auraient aucun plan B en cas d’échec avec l’Anglais.

Florentino Pérez est optimiste

Malgré la concurrence de Liverpool et de Manchester City, Florentino Pérez aurait d’ailleurs bon espoir de faire venir Jude Bellingham comme l’indique le média espagnol. Reste maintenant à voir ce que le joueur de 19 ans fera. Jusqu’à présent, sa priorité était le Real Madrid. Mais son entourage, lui, privilégiait un retour en Angleterre. À suivre...