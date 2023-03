Le Real Madrid défie le PSG, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Luka Vuskovic pourrait ne pas s’éterniser à Hadjuk Split au vu de la cote XXL dont il dispose sur le marché des transferts. Le défenseur de 16 ans aurait fait l’objet d’une offre du PSG qui serait une nouvelle fois défié par le Real Madrid.

Une fois n’est pas coutume, les routes du PSG et du Real Madrid vont se croiser lors des prochaines semaines. Non pas sur les terrains puisque le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à se qualifier pour les 1/4 de finales de la Ligue des champions, mais en coulisse dans le cadre de la préparation du prochain mercato estival et notamment du transfert de Luka Vuskovic, défenseur central de 16 ans d’Hadjuk Split.

Le PSG fait une offre pour Luka Vuskovic, le Real Madrid s’en mêle

D’après 90min , le PSG aurait déjà formulé une offre de transfert au club croate dont le montant n’a pas filtré. Cependant, le Real Madrid aurait à coeur de mettre la main sur le compatriote de son numéro 10 : Luka Modric. Réputé pour mettre la main sur les jeunes talents à fort potentiel, le Real Madrid devrait tenter sa chance pour Vuskovic, mais il ne serait pas l’unique cador européen à être dans ce cas de figure.

Panique au PSG, Messi reçoit un énorme appel du pied d'une vieille connaissance https://t.co/FdoYtDNTQ5 pic.twitter.com/nzVZg1PYXO — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Une concurrence colossale pour Vuskovic