Le Qatar prêt à quitter le PSG, la bombe est lâchée

La vente de Manchester United n'est toujours finalisée. Deux projets tiennent la route, celui porté par Jim Ratcliffe, mais aussi celui du Qatar. En cas d'accord avec le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani, QSI pourrait, peu à peu, se désintéresser du PSG, et ainsi se concentrer quasi-exclusivement sur la formation anglaise dans les prochaines années.

Le Qatar et le football, c'est une histoire qui est faite pour durer. L'émir a vu dans ce sport un moyen de développer son soft-power. Raison pour laquelle il a décidé d'investir au PSG en 2011. Aujourd'hui, le club parisien est devenu une équipe qui compte et il espère obtenir pareil destin avec Manchester United, qui présente, toutefois, un palmarès nettement plus fourni et une histoire plus grande.

Le Qatar espère boucler la vente de Manchester United

Membre de la famille Al-Thani, le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani a transmis une offre à la famille Glazer pour racheter Manchester United. Rien n'est fait dans ce dossier puisque Jim Ratcliffe est décidé à jouer les trouble-fêtes. Mais selon Dominique Séverac, un accord avec le Qatar pourrait relancer l'avenir de QSI au PSG.

« Le Qatar se désintéressera petit à petit du PSG, si...»