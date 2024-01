Le PSG veut boucler un transfert dans l’urgence

Axel Cornic

Totalement écarté depuis la 1ere journée de Ligue 1 et avec seulement huit petites minutes de jeu au compteur, Hugo Ekitike n’a clairement plus sa place au Paris Saint-Germain. Une solution est recherché pour lui en ce mercato hivernal, mais la fin approche dangereusement et les options ne sont pas pléthore.

Arrivé avec l’étiquette de nouvelle promesse du football français Hugo Ekitike n’a pas su s’imposer au PSG. Pire, il s’est mis la direction à dos cet été en refusant de rejoindre l’Eintracht Francfort, dans le cadre de l’opération autour de Randal Kolo Muani.

Trois clubs à l’étranger

Ainsi, il a été écarté du groupe professionnel et un départ cet hiver a semblé devenir la seule solution pour Ekitike, qui a la cote à l’étranger. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que trois clubs sont encore en course pour le recruter en ce mois de janvier avec Wolverhampton, Nottingham Forest et Francfort, qui n’a jamais lâché prise après l’échec de l’été dernier.

Le PSG insiste

D’après les informations de Fabrizio Romano, le départ d’Ekitike est l’une des grandes priorités du PSG en cette fin de mercato. Il ne reste qu’un peu plus de 48 heures, mais les parisiens travailleraient d’arrache-pied pour trouver une issue à cet épineux dossier, même si aucune piste précise ne semble se dégager pour le moment.