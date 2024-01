Recalé par Zidane, l'Algérie a une réponse de cet ancien du PSG

Amadou Diawara

Après l'élimination de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi a claqué la porte. Pour le remplacer, les Fennecs ont coché plusieurs noms, dont Zinedine Zidane et Vahid Halilhodzic. Alors que le Ballon d'Or 98 aurait recalé la fédération algérienne de football, l'ancien coach du PSG, quant à lui, n'a pas fermé la porte.

Qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est passée totalement à côté de sa compétition. Tombés dans le groupe D, les Fennecs ont terminé à la dernière place à la surprise générale. Et pourtant, ils ont affronté l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, des équipes largement à leur portée. Alors que l'Algérie a été éliminé de la CAN dès la fin du premier tour, Djamel Belmadi a pris le large.

Vahid Halilhodzic est dans le collimateur de l'Algérie

Pour remplacer Djamel Belmadi, la fédération algérienne de football aurait tenté de convaincre Zinedine Zidane. Mais à en croire les dernières informations de RMC Sport , le Ballon d'Or 98 aurait refusé poliment de prendre les rênes des Fennecs . En plus de Zinedine Zidane, Vahid Halilhodzic fait également partie des cibles identifiées par l'Algérie. Et l'ancien coach du PSG semble moins fermé à l'idée de s'assoir sur le banc des Verts .

«Je reste à l’écoule»