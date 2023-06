Le PSG va snober ce joueur de Deschamps

Jean de Teyssière

C'est désormais officiel, le mercato a ouvert ses portes en France. Depuis samedi 10 juin, les clubs français ont le droit de s'activer sur le marché des transferts, même si la plupart, comme le PSG avait déjà pris la température de certains dossiers. Et aussi pris la décision de ne pas donner suite concernant le transfert du Monégasque Axel Disasi.

Avec le départ de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain doit absolument recruter un défenseur central. Véritable chantier cette saison, le PSG n'a pas encore fait signer Milan Skriniar, même s'il devrait quitter le club de l'Inter Milan libre. Un temps intéressé par la venue d'un défenseur central de l'équipe de France, le PSG semble avoir changé son fusil d'épaule concernant Axel Disasi.

Disasi suivi par Manchester United

Suivi par le Paris-SG, le club parisien semblait s'être fait à l'idée que ce transfert tomberait à l'eau. Le roc du Rocher, Axel Disasi devrait quitter l'AS Monaco cet été pour rejoindre la Premier League. Manchester United semble être en pole position pour attirer le défenseur central français et pourrait débourser la somme demandée par Monaco, à savoir entre 40 et 45M€. Le PSG avait un train d'avance puisque selon L'Équipe , les contacts entre MU et Disasi remonteraient à cet hiver.

Le PSG laisse tomber Disasi