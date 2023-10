Le PSG s’attaque au nouveau Messi, une réponse est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est présenté comme la future star du football brésilien. A seulement 16 ans, Estevao Willian fait tourner la tête des plus grandes équipes européennes, et notamment du PSG, qui aurait déjà formulé près de 50 ans. Découvreur de l'attaquant de Palmeiras, Joao Paulo Sampaio a fait un point sur son avenir et notamment sur son départ prochain en Europe.

Le PSG a déjà identifié le nouveau Lionel Messi. Agé seulement de 16 ans, Estevao Willian est présenté comme un crack au Brésil. Ce buteur n'est toujours pas apparu avec l'équipe première de Palmeiras, mais agite déjà les foules en Europe. Le PSG, le Barça ou encore Manchester City auraient coché son nom.

Le plan de vol est dressé

Responsable des jeunes à Palmeiras et découvreur d'Estevao Willian, Joao Paulo Sampaio a évqué son avenir dans les colonnes de Mundo Deportivo . « Dans un an, je pense qu'il sera prêt à faire ses débuts avec l'équipe première de Palmeiras, puis à faire le saut en Europe » a-t-il déclaré.

Le PSG est déjà passé à l'action