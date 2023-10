Attendu au PSG, le nouveau Messi flambe !

Pierrick Levallet

Après ses échecs avec Endrick et Vitor Roque, le PSG serait de nouveau sur les traces d'une pépite brésilienne. Le club de la capitale en pincerait pour Estevao Willian, surnommé Messinho. Le jeune attaquant de 16 ans serait d'ailleurs convoité par d'autres équipes européennes. Et en attendant que son avenir se décide, le prodige de Palmeiras flambe au Brésil.

Ayant raté le coche pour Endrick et Vitor Roque, le PSG continue de suivre de très près le championnat brésilien. Le club de la capitale est à la recherche de sa prochaine pépite et garde ainsi un œil sur Estevao Willian. Considéré comme le nouveau Lionel Messi et surnommé Messinho , le phénomène de Palmeiras est promis à un grand avenir.

Luis Enrique change tout, ça va plaire au PSG https://t.co/E9TzzRgsi3 pic.twitter.com/UYDms0LDFU — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Estevao Willian affole le mercato européen

De ce fait, le PSG suivrait de très près l’évolution d’Estevao Willian. Manchester City ou encore le FC Barcelone en pinceraient également pour le phénomène de 16 ans. En attendant, le jeune attaquant brésilien continue de rayonner au Brésil.

Messinho rayonne avec Palmeiras