Le PSG s'attaque à un phénomène, il lâche sa réponse

Benjamin Labrousse

Désireux d’entamer un nouveau cycle, le PSG semble avoir légèrement modifié sa manière de recruter. Le club parisien est davantage attentif aux jeunes talents du football européen, et n’hésite plus à recruter des pépites à fort potentiel. Selon la presse espagnole, Paris apprécie d'ailleurs le profil de Gavi, que l’entraîneur du Barça, Xavi, refuse de lâcher cet été.

Après avoir réalisé frappé fort sur le mercato ces dernières semaines, le PSG compte bien continuer de se renforcer à certains postes. C’est d'ailleurs le cas au milieu de terrain, où comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité lundi dernier, Marco Verratti devrait rejoindre l’Arabie Saoudite. Il pourrait ainsi imiter son ancien coéquipier Neymar en rejoignant Al-Hilal.

Le PSG et Chelsea pensent à Gavi

Par conséquent, le PSG étudierait plusieurs profils pour remplacer l’Italien. Si le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, a révélé un intérêt pour le milieu allemand de 20 ans Florian Wirtz, le média catalan SPORT a ajouté récemment que Luis Campos et la direction de Chelsea surveillaient avec attention la situation du prodige du Barça, Gavi ; qui pourrait perdre du temps de jeu chez les Blaugranas cette saison.

« Il est très important pour moi, pour le staff et pour l'équipe »