Le PSG refuse un cadeau à un proche de Messi !

Thomas Bourseau

Avec Lionel Messi, Angel Di Maria a tout connu et presque tout gagné puisqu’ils n’ont pas soulevé la Ligue des champions ensemble, mais séparément. Ce qui est l’échec de leur courte collaboration au PSG qui aurait pu être rallongée si le club parisien avait exaucé le souhait de Di Maria qui était amoureux, et l’est encore, du Paris Saint-Germain et de la capitale.

Angel Di Maria connaît Lionel Messi depuis plus d’une décennie. Pour la petite histoire, le meilleur passeur de tous les temps du PSG est devenu champion olympique aux côtés du meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone en 2008 à Pékin. Depuis, les deux hommes ont soulevé la Copa America et la Coupe du monde ensemble en 2021 et 2022.

Messi - Neymar - Mbappé : Des tensions font rage au PSG ? https://t.co/8DlAHTdNNO pic.twitter.com/GELVtwVt4M — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Le PSG a refusé de garder le meilleur passeur de son histoire

Après s’être côtoyés pendant toute leur carrière respective en sélection, Angel Di Maria et Lionel Messi ont enfin été réunis en club lorsque La Pulga a quitté le FC Barcelone libre de tout contrat en 2021 pour le PSG. L’occasion pour Di Maria, qui entrait dans l’ultime année de son engagement contractuel au Paris Saint-Germain, de vivre une nouvelle expérience avec Lionel Messi. Mais seulement le temps d’une saison. Car en effet, malgré les performances d’El Fideo et ses services rendus, le comité directeur du PSG a refusé de lui offrir une prolongation de contrat au printemps 2022 et Di Maria s’en est allé en tant qu’agent libre du côté de la Juventus.

Di Maria : «Mon idée était de rester un an de plus»

Et pourtant, la volonté première d’Angel Di Maria était absolument de poursuivre son histoire d’amour de sept ans avec le PSG. Mais ce n’était pas un souhait partagé par le Paris Saint-Germain. « Oui, mon idée était de rester un an de plus. Cela m'aurait plu, mais le club en a décidé autrement. Ils ont souhaité que je parte, probablement parce qu'ils voulaient faire venir d'autres joueurs. Je l'ai compris, même si cela n'a pas été facile après tant d'années passées là-bas. Le football est comme ça. La saison qui a suivi n'a pas été évidente pour Paris et, avec le temps, j'ai fini par admettre que j'étais parti au bon moment ». a assuré Angel Di Maria au cours d’une longue interview accordée à France Football.