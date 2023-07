Le PSG recrute «le joueur parfait», il dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement présent à Paris pour valider sa visite médicale et régler les ultimes détails de son transfert au PSG, Lucas Hernandez sera donc la prochaine recrue du club de la capitale. Une très bonne pioche selon Christophe Dugarry, et le champion du Monde 98 estime que le PSG a très bien fait de recruter Hernandez.

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le collimateur du PSG, Lucas Hernandez (27 ans) était l’une des grandes priorités du mercato pour Luis Campos. Et sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, le défenseur gaucher du Bayern Munich et de l’équipe de France sera la prochaine recrue du PSG. Il est même présent dans la capitale depuis quelques heures afin de valider sa visite médicale et signer son contrat, avant que son transfert ne soit officialisé la semaine prochaine après l’annonce de l’arrivée de Luis Enrique au poste d’entraîneur.

Coup de tonnerre, Mbappé prépare son départ du PSG ! https://t.co/CMeaYSg5GJ pic.twitter.com/BHyMEhNHaY — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

« Le choix idéal pour le PSG »

Sur les ondes de RMC Sport , Christophe Dugarry s’est enflammé pour l’arrivée de Lucas Hernandez au PSG : « Je trouve que c’est le choix idéal pour le PSG. On me parle aujourd’hui d’argent concernant le Paris Saint-Germain, mais 50 millions c’est considéré comme 500 balles pour le PSG. Je trouve que c’est un joueur à la mentalité irréprochable, c’est aujourd’hui le critère absolu pour les joueurs qui doivent être recrutés au PSG. Alors c’est vrai, il a très peu joué cette saison. Les deux années d’avant, il avait joué une trentaine de matches. Il a connu une saison difficile mais il ne faut pas l’enterrer. Il est irréprochable au niveau de son état d’esprit, il va apporter cette grinta, cette hargne, cette gnac. Il va tout faire pour rapidement retrouver son niveau », lâche l’ancien attaquant de l’équipe de France.

« Une attitude irréprochable »