Le PSG rate un transfert, voilà les coupables

Très actif sur le mercato, le PSG a néanmoins manqué quelques coups sur le marché des transferts. Préparant l'avenir, le pensionnaire de la Ligue 1 ne cache pas son désir de mettre la main sur une nouvelle pépite. Le club de la capitale en pinçait notamment pour Vitor Roque. Convoité par la formation parisienne, le crack de 18 ans a finalement donné son accord au FC Barcelone. Deux joueurs blaugrana auraient d’ailleurs tout fait pour qu’il choisisse le Barça plutôt qu’un autre club.

Araujo et Raphinha ont convaincu Vitor Roque

« Avant que la transaction ne soit finalisée, Araujo m'a contacté. Il a d'abord envoyé un message à Canobbio - Uruguayen et coéquipier de Vitor à Paranaense - pour lui dire de venir au Barça : "Viens au Barça, viens, viens jouer avec nous", m'a-t-il dit, puis Raphinha m'a envoyé un message. Que m’ont-ils dit ? Qu'ils m'attendaient et qu'ils étaient impatients de jouer avec moi. Et qu'à mon arrivée, ils m'aideront à bien m'adapter » a ainsi révélé Vitor Roque dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

Xavi et Deco se frottent les mains