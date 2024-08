Le PSG prépare un coup de maître pour la fin du mercato !

Thomas Bourseau

Par le biais de son conseiller football Luis Campos, le PSG aurait opté pour une jolie stratégie de négociations avec le Napoli pour le transfert de Victor Osimhen. Alors que le buteur nigérian est annoncé sur le départ, Naples se montre dur en affaires. De quoi donner une idée à Campos pour son recrutement. Explications.

Entre Victor Osimhen et le Napoli, l’idylle ne pourrait durer que quatre ans. Arrivé en 2020 en provenance du LOSC, Osimhen a un bon de sortie et ce n’est pas Antonio Conte qui affirmera le contraire. « La situation était déjà très claire. Le transfert fait partie de la stratégie, j’en étais conscient. Ce n'est pas une surprise d'attendre. Il y aura des ventes et de nouvelles signatures. La vision est très claire ».

Le PSG ne discute pas avec Osimhen !

L’entraîneur de Naples est donc bien au courant du gentlemen agreement passé entre le club napolitain et le clan Osimhen pour la suite du mercato qui fermera ses portes le 30 août prochain en France. Après cette date, le PSG ne pourra plus rien espérer dans le dossier Victor Osimhen. Et quand bien même le10sport.com vous ait affirmé le 21 juillet dernier que le Paris Saint-Germain ne comptait pas recruter le serial buteur nigérian de Naples avec qui il n’y avait aucune discussion, L’Équipe fait part d’une stratégie spécifique dans le feuilleton Osimhen.

Le plan machiavélique du PSG pour Osimhen

Si l’on en croit les informations communiquées par L’Équipe dans ses colonnes de mercredi, le PSG garderait bien un oeil sur l’évolution de la situation de Victor Osimhen. Luis Campos ne se presserait absolument pas pour une raison précise. Il est spécifié par le quotidien sportif que le conseiller football du PSG jouerait la montre, refusant de débourser une somme proche des 130M€ attendus par le Napoli pour une raison précise. Luis Campos sait que le club napolitain souhaite recruter Romelu Lukaku et qu’il ne sera pas en mesure de le faire sans profiter des profits de la vente de Victor Osimhen. C’est pourquoi le PSG serait prêt à attendre patiemment son heure dans les semaines à venir pour que Naples accepte de revoir ses ambitions économiques à la baisse pour le transfert de Victor Osimhen. La balle est dans le camp du Napoli.