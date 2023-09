Le PSG mis sous pression pour un transfert ?

Thomas Bourseau

Depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du PSG en juin 2022, le club de la capitale est particulièrement actif sur le marché des transferts. En atteste le dernier mercato du Paris Saint-Germain et ses douze recrues dont Bradley Barcola. D’ailleurs, l’ancienne pépite de l’OL qui vient de fêter son 21ème anniversaire aurait pu filer entre les doigts du champion de France.

Le Paris Saint-Germain a frappé un double coup en toute fin de mercato. Le club de la capitale s’est attaché les services de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola, deux nouvelles recrues tricolores après Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Pour ce qui est de Barcola, le PSG s’est frotté à un poids lourd du football européen, à savoir Chelsea.

Chelsea voulait doubler le PSG pour Barcola

Pour CaughtOffside , le journaliste Fabrizio Romano a fait un point ce mardi concernant le feuilleton Bradley Barcola. A en croire ses informations, Chelsea aurait été particulièrement ouvert à l’idée d’accueillir l’ancien joueur de l’OL et aurait de ce fait mis le PSG sous pression. « Il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine, mais il n'y a jamais eu rien de concret entre Chelsea et Lyon. Les principales discussions entre Chelsea et Lyon concernaient Bradley Barcola, pas Cherki, ce n'est pas quelque chose d'imminent ou une cible prioritaire pour Chelsea ».

Le PSG a tenté Cherki, en vain