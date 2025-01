Le PSG l'a viré, il va se venger sur le mercato ?

La rédaction

Le PSG continue son mercato hivernal très actif. Avec de nombreux départs envisagés et après l’arrivée de l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens se sont positionnés sur Jhon Duran, buteur colombien d’Aston Villa. Cependant, le dossier s’avère plus compliqué qu’il n’y paraît puisqu’il faudra convaincre Unai Emery de lâcher son joueur.

Le PSG doit convaincre Emery

Le PSG a déjà rencontré le clan du joueur et formulé une offre à Aston Villa. Cependant, les Villans n’ont clairement pas l’intention de vendre leur buteur colombien, d’après les informations de Foot Mercato. Les dirigeants parisiens devront se montrer persuasifs pour faire venir Jhon Duran au Parc des Princes et convaincre Unai Emery, coach d’Aston Villa.

Vendre pour recruter

Si le PSG veut se permettre de dépenser pour recruter en attaque, le club de la capitale doit d’abord vendre. Les dirigeants parisiens souhaitent notamment se séparer de Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Milan Škriniar dès ce mercato hivernal.