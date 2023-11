Le PSG et l'OM menacés pour ce transfert ?

Axel Cornic

Jeune talent de Montpellier, Maxime Estève semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs en Ligue 1, comme le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. C'est également le cas à l’étranger avec l’AC Milan et le Borussia Dortmund, mais dans son entourage on semble déjà avoir pris une décision pour son avenir.

C’est la nouvelle piste surprenante du PSG. A la recherche de renforts, Luis Campos aurait décidé de miser sur Maxime Estève pour apporter une solution supplémentaire à Luis Enrique en défense, mais la concurrence est rude.

Le PSG très agacé par un feuilleton du mercato ? https://t.co/8r1IQ2Y0C2 pic.twitter.com/trTJ4Zlx30 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Le PSG, l’OM, Milan et Dortmund sur Estève

Tuttosport annonce en effet que l’OM souhaiterait batailler avec le PSG pour arracher Estève à Montpellier, mais le danger pourrait également venir de l’étranger puisque l’AC Milan et le Borussia Dortmund seraient également sur le coup. Il faut dire que l’été prochain, le défenseur se retrouvera à seulement un an du terme de son contrat.

Qui pourrait prolonger à Montpellier