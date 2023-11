PSG - OM : La guerre est déclarée pour ce crack

Axel Cornic

Pur produit du club de Montpellier, Maxime Estève semble avoir tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain ainsi que de l’Olympique de Marseille. Mais le défenseur central de 21 ans aurait également des prétendants à l’étranger, puisque l’AC Milan ou encore le Borussia Dortmund aimeraient s’attacher ses services au prochain mercato hivernal.

Réputé pour recruter des grandes stars à l’étranger, le PSG semble désormais regarder aussi chez les jeunes pousses de Ligue 1. Ainsi, Foot Mercato a notamment parlé de Lenny Yoro du LOSC, une piste qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com pourrait être influencée par le célèbre Jorge Mendes.

PSG : Luis Enrique met la pression à son vestiaire https://t.co/wIYFWt6IHL pic.twitter.com/zzdDSeSwZX — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Estève, la nouvelle piste du PSG

En Italie, on parle d’un autre défenseur pour le PSG. Tuttosport nous apprend en effet que Luis Campos garderait un œil sur Maxime Estève, qui évolue actuellement à Montpellier. Sous contrat jusqu’en juin 2025 il peut évoluer dans l’axe, mais également dépanner sur le côté gauche, ce qui n’est pas négligeable avec les problèmes actuels de Nuno Mendes.

L’OM également sur le coup

Le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque selon Tuttosport , l’OM suivrait également de près le jeune défenseur de 21 ans. Là encore, il pourrait venir renforcer un secteur qui ne rassure pas vraiment, avec une profondeur de banc qui pourrait être problématique pour Gennaro Gattuso lors de la seconde partie de saison. Pour le moment, il ne peut en effet compter que sur Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi, avec le jeune Bamo Meïté.

Milan et Dortmund prêts à en découdre