Le PSG est prévenu, Messi pose ses conditions

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, Lionel Messi est au coeur d'un véritable feuilleton autour de son avenir. Personne ne sait encore ce qu'il fera au-delà de la saison, alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain. L'Argentin aurait malgré tout pris une première décision et aurait fixé quelques conditions pour la suite de sa carrière.

À l’approche de la fin de la saison, l’avenir de Lionel Messi n’est pas encore déterminé. Personne ne sait ce que fera l’Argentin cet été, alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain. Luis Campos souhaite le prolonger et Kylian Mbappé ne serait pas non plus contre le voir rester. De son côté, La Pulga aurait déjà pris une première décision.

Coup de théâtre pour Messi, le PSG va adorer https://t.co/vKUhmzit8V pic.twitter.com/320CgVxz7J — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Messi a pris une décision pour son avenir

Sur son compte Twitter , le journaliste de France Football et de L’Equipe Florent Torchut a révélé que le PSG serait le premier choix de Lionel Messi sur le mercato. Le champion du monde 2022 souhaiterait rester dans une équipe compétitive au lieu de s’exiler dans un championnat exotique. L’Argentin aurait cependant fixé quelques conditions pour son avenir.

La Pulga a fixé quelques conditions

Florent Torchut indique que le projet sportif qui lui sera proposé aura une grande importance dans la décision de l’Argentin. Mais ce n'est pas tout... Son salaire devrait être pris en compte par la suite. Le PSG sait à quoi s’en tenir. À voir maintenant si Luis Campos saura trouver les mots justes pour convaincre Lionel Messi de rester. À suivre...