Le PSG s’active sur le mercato, Messi et Neymar vont halluciner

Hugo Chirossel

Presque assuré de remporter le 11e titre de champion de France de son histoire, le PSG peut d’ores et déjà se projeter sur le mercato estival. En ce sens, l’avenir de Lionel Messi interroge, lui qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Le club de la capitale aurait l’intention de recruter un attaquant pour épauler Kylian Mbappé et préparerait la saison prochaine sans compter sur la présence de l’Argentin.

Verra-t-on Lionel Messi avec le maillot du PSG la saison proche ? Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, le doute est permis. Comme indiqué par Le 10 Sport en février dernier, les négociations entre l’Argentin et le club de la capitale étaient en bonne voie. Mais désormais, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ.

PSG : L’exigence de Messi pour son avenir, ça peut tout relancer https://t.co/CYBdU5sa1f pic.twitter.com/QU0wug6v7L — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Le PSG ne compte plus sur Messi

D’après les informations du Parisien , la raison de ce revirement de situation serait les exigences salariales de Lionel Messi. Ce dernier aurait demandé une augmentation de son salaire afin de prolonger son contrat avec le PSG, ce que le Qatar, propriétaire du club parisien, n’aurait pas l’intention de lui offrir. Le quotidien régional ajoute que les dirigeants du club de la capitale prépareraient la saison prochaine sans compter sur la présence de Lionel Messi dans leurs rangs.

La fin de la MNM