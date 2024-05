Le PSG encore trahi, il prépare un coup à la Varane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans surprise, le PSG fait de Leny Yoro sa grande priorité pour le mercato estival. Le club de la capitale cherche un défenseur central et revient donc à la charge pour le jeune joueur du LOSC. Cependant, c'est encore une fois le Real Madrid qui pourrait rafler la mise. Et pour cause, Yoro s'imagine bien un destin à la Varane, qui avait lui aussi recalé le Real Madrid.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de dénicher au moins un nouveau défenseur central. Et pour cause, ce secteur de jeu est soumis à de nombreuses incertitudes à l'image des blessures de Presnel Kimpembe, qui n'a plus joué depuis un an et demi, et de Lucas Hernandez, victime d'une rupture des ligaments croisés contre le Borussia Dortmund au mois d'avril. Sans oublier la situation de Milan Skriniar dont l'état de santé interroge depuis sa signature l'été dernier, ainsi que Danilo Pereira, dont les prestations n'ont pas rassuré cette saison. Par conséquent, pour le moment, Luis Enrique ne peut s'appuyer que sur Marquinhos et Lucas Beraldo.

Un «super» transfert est annoncé au PSG ! https://t.co/JGAIgqZMPF pic.twitter.com/rr9WO0MRxs — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Le PSG revient à la charge pour Leny Yoro...

C'est donc un énorme chantier qui attend le PSG à ce poste. Dans cette optique, Luis Campos a déjà ciblé sa priorité, à savoir Leny Yoro. Déjà intéressé cet hiver, le dirigeant portugais avait prévu de revenir à la charge cet été, comme révélé par le10sport.com, et c'est donc chose faite. Le LOSC, qui réclamait 90M€ pour lâcher son jeune défenseur, est contraint de revoir ses exigences à la baisse, compte tenu du fait que le contrat de Leny Yoro s'achève dans un an.

... qui veut s'inspirer de Raphaël Varane