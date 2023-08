Le PSG doublé par une offre de 175M€ ?

Axel Cornic

Meilleur buteur de la dernière saison en Serie A, Victor Osimhen plait beaucoup au Paris Saint-Germain. Il faut dire que Luis Campos le connait très bien pour l’avoir recruté par le passé au LOSC et il souhaiterait donc miser sur lui pour renforcer l’attaque parisienne. Mais ce dossier n’est pas simple, puisqu’en plus de l’inflexibilité du Napoli le PSG doit faire face à la concurrence de l’Arabie Saoudite.

Avant même le début du mercato, au PSG on a annoncé vouloir recruter un véritable numéro 9. Nous voilà quasiment à la moitié de l’été et à seulement quelques jours du début de la Ligue 1 et ce profil est toujours attendu du côté de Paris.

Osimhen, le rêve de Campos au PSG

Pas faute d’avoir essayé pourtant ! Luis Campos a multiplié les pistes depuis mai dernier et cela a notamment été le cas avec Victor Osimhen. Grand acteur du Scudetto du Napoli, le Nigérian serait une recrue de tout premier choix pour le PSG, qui s’est toutefois cassé les dents sur les montants extrêmement élevés réclamés pour son transfert.

Al Ahli sort l’artillerie lourde