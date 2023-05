Le PSG dit non pour ce transfert XXL

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Barcelone, Jules Kounde souhaiterait changer de cap lors du prochain mercato estival. Pour mettre toutes les chances de son côté, le défenseur français de 24 ans aurait sondé plusieurs clubs, dont le PSG. Toutefois, le club de la capitale ne compterait pas recruter Jules Kounde à l'intersaison.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a déboursé environ 50M€ pour arracher Jules Kounde au FC Séville. Et après seulement une saison au Camp Nou, l'international français pourrait claquer la porte.

Jules Kounde s'est proposé au PSG

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce vendredi jeudi après-midi, Jules Kounde ne serait pas épanoui au poste de latéral droit. Comme l'a indiqué le média espagnol, le joueur de 24 ans voudrait retrouver un rôle de défenseur central pour évoluer à son meilleur niveau. Pour ce faire, Jules Kounde compterait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. En ce sens, le protégé de Didier Deschamps en équipe de France aurait demandé à la direction catalane d'écouter les offres le concernant lors de la fenêtre de transferts à venir. De surcroit, le clan Kounde aurait commencé à tâter le terrain auprès d'autres clubs, dont le PSG, pour maximiser ses chances de réaliser son souhait. Toutefois, le club de la capitale ne compterait pas accueillir Jules Kounde cet été.

Le PSG n'est pas intéressé par Kounde