«Je fais ce que je veux», il dénonce l’attitude de Mbappé

Amadou Diawara

Déterminé à conserver Kylian Mbappé, le Qatar a fait tout son possible pour le prolonger. Alors que le PSG l'a placé au centre de son projet, la superstar parisienne serait désormais aux commandes. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé se prendrait même pour LeBron James, ayant choisi Luis Campos, le conseiller football du PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé disposait d'un accord de principe avec le Real Madrid pour une signature à l'été 2022. Mais, finalement, le numéro 7 du PSG a préféré parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. Après avoir rempilé, Kylian Mbappé a été placé au centre du projet du club rouge et bleu. Et aujoud'hui, il ferait la loi au Parc des Princes. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé se prendrait pour LeBron James et aurait choisi Luis Campos, le conseiller football du PSG.

«C’est le roi, il se prend pour LeBron James»

« Je me souviens quand les gens rigolaient quand je disais que s’il part, il y avait d’autres joueurs, il y a plein d’équipes qui s’en sortent sans Mbappé. Il n’y a pas de joueur irremplaçable. Tu ne retiens jamais un joueur contre sa volonté. Tu ne te mets pas en danger de te retrouver à un moment à perdre ce joueur gratuitement. Mais ce sont les Qataris qui se sont mis dedans et je ne vais pas reprocher cela à Mbappé. Aujourd’hui, c’est le roi, il se prend pour LeBron James, "je fais ce que je veux, je veux ce directeur sportif" » , a affirmé Daniel Riolo dans l' After Foot de RMC Sport ce mercredi soir.

«Je fais ce que je veux, je veux ce directeur sportif»