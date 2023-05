Sortie incroyable sur Mbappé, le PSG va jubiler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, plusieurs médias ont annoncé que Kylian Mbappé avait refusé de prolonger son contrat d'une saison avec le PSG. Immédiatement après, les premières rumeurs sur un possible retour au Real Madrid sont apparues en Espagne. Ancien membre de la Casa Blanca, Guti s'est prononcé sur ce dossier et doute de la sincérité du Parisien.

Alors que le mercato estival approche, le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. L'Equipe annonce que le joueur a jusqu'au 31 juillet prochain pour activer l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une saison. Mais selon plusieurs sources, Mbappé aurait refusé d'étirer son bail.

Mercato - PSG : Une grande star réclame Messi en public ! https://t.co/LWKZMXgLmb pic.twitter.com/1jKLeGt4Jx — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Mbappé refuserait de prolonger son contrat

Autrement dit, Mbappé pourrait être libre de rejoindre l'équipe de son choix en juin 2024. Evidemment, l'option Real Madrid reste sur la table. Le club espagnol demeure le grand rêve du Français, même si Guti a évoqué ses doutes sur le plateau d' El Chiringuito.

« Je doute de la sincérité de son rêve de signer au Real Madrid »