Le PSG cible une pépite, l'OM craque aussi

Axel Cornic

Toujours à l’affût sur le marché des transferts, Luis Campos semble avoir trouvé son bonheur du côté du LOSC, avec Lucas Chevalier et Lenny Yoro. Ces deux jeunes talents plairaient beaucoup au patron du recrutement du Paris Saint-Germain... mais également à un certain Mehdi Benatia, nouveau conseiller sportif du président Pablo Longoria.

Réputé pour recruter les grandes stars étrangères, le PSG a montré suivre également de près les jeunes pousses de Ligue 1 comme avec Bradley Barcola, arraché l’été dernier à l’OL. Et ça pourrait bien continuer, puisque c’est du côté du LOSC que Luis Campos aimerait se servir.

Mbappé - PSG : Le plan du Real Madrid est révélé https://t.co/WdUzC9UiTd pic.twitter.com/HTz4h0lYSj — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Le PSG regarde vers Lille

Foot Mercato a en effet annoncé que le PSG serait sur les traces de Lucas Chevalier et de Lenny Yoro, respectivement 22 et 18 ans. D’ailleurs, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le défenseur central lillois se rapproche de Gestifute, l’agence dirigée par le célèbre Jorge Mendes, dont la proximité avec le club parisien n’est plus à prouver.

« A Lille, j’ai un faible pour un joueur : Lenny Yoro »