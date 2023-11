Le FC Nantes est interpellé sur le mercato

Arnaud De Kanel

Actuellement dixième de Ligue 1, le FC Nantes vit un début de saison relativement calme par rapport à l'année dernière. Ce dimanche, les hommes de Pierre Aristouy affronteront Le Havre, club où évoluent Loïc Négo et Abdoulaye Touré, tous deux formés chez les Canaris. D'ailleurs, ils ne seraient pas contre un retour dans leur club formateur.

Le FC Nantes est branché sur courant alternatif depuis le début de la saison. Pour le moment, la situation est assez calme mais tout pourrait basculer en cas de licenciement de Pierre Aristouy. Les Canaris n'en sont pas encore là mais une défaite face au Havre les plongerait réellement dans le doute. Pour éviter de se faire peur en fin de saison comme depuis deux ans, il faudra peut-être du renfort sur le mercato.

Le FC Nantes s’en débarrasse, il enrage encore https://t.co/bP7HoctqlL pic.twitter.com/eiOjge9RfE — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Dire qu’un retour serait impossible, ça serait mentir»

Et ça tombe bien car deux joueurs ont clairement ouvert la porte à un retour du côté de La Beaujoire. Tout d'abord, c'est Abdoulaye Touré qui s'est prononcé sur le sujet. Le Havrais, formé à Nantes, confie à Presse Océan : « Je ne ferme aucune porte. On ne sait vraiment pas ce qui se passe dans le foot, donc, aujourd’hui, dire qu’un retour serait impossible, ça serait mentir. Et ça ne me déplairait pas non plus… »

«On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve»