Mercato : Le PSG rétablit la vérité pour le remplaçant de Zaïre-Emery

Régulièrement cité parmi les candidats au départ, Fabian Ruiz pourrait bien changer les choses en l’absence de Warren Zaïre-Emery. Titulaire face à l’AS Monaco (5-2), le milieu de terrain espagnol a en effet été l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain sur le terrain et les rumeurs de départs semblent désormais bien lointaines.

Annoncé en Italie et plus précisément du côté de la Juventus pour y remplacer un Paul Pogba suspendu pour dopage, Fabian Ruiz pourrait finalement poursuivre son aventure au PSG. Peu utilisé depuis le début de la saison, l’ancien du Napoli a frappé un gros coup face à l’AS Monaco et pourrait bien avoir une carte à jouer en cette fin d’année, avec l’absence sur blessure de Warren Zaïre-Emery.

Pas de départ au programme pour Fabian Ruiz

D’après les informations de L’Equipe , le principal intéressé n’aurait jamais songé à quitter le PSG, même si évidemment il aimerait bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Il devrait vraisemblablement être titulaire ce mardi pour le match capital de Ligue des Champions face à Newcastle et Luis Enrique aura du mal à expliquer son absence s’il continue à afficher le niveau qu’on lui a récemment vu.

Le PSG n’y a pas pensé